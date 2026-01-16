Villamassargia, minaccia i genitori per denaro: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villamassargia hanno arrestato un 25enne disoccupato del paese, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di maltrattamenti in ambito familiare.

L’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata dai genitori del giovane, che hanno raccontato ai militari una situazione ormai insopportabile, fatta di offese, comportamenti intimidatori e reiterate richieste di denaro che andavano avanti da circa due anni. Secondo quanto riferito, le somme richieste sarebbero state destinate con ogni probabilità all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno avuto una rapida svolta grazie all’analisi di un filmato registrato la notte precedente alla denuncia. Nel video si vede chiaramente il 25enne in forte stato di agitazione mentre minaccia il padre, assumendo un atteggiamento aggressivo per ottenere del denaro.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione familiare e hanno proceduto all’arresto applicando l’istituto della flagranza differita. Concluse le formalità di legge, il giovane è stato trasferito nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

