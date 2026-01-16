Notizie Cagliari La Dea bendata bacia Cagliari: vinti oltre 25.000€ al SuperEnalotto

Un fortunato giocatore, o giocatrice, ha centrato un "5" del valore esatto di 25.680,66 euro

La fortuna fa tappa nel capoluogo sardo. Durante l’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 15 gennaio, la Sardegna si è resa protagonista grazie a una vincita di rilievo.

Un fortunato giocatore ha infatti centrato un “5” del valore di 25.680,66 euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso la storica Tabaccheria Ballicu, situata in via Sardegna 6, nel cuore della città; si tratta di uno dei premi più alti assegnati nell’ultimo concorso in ambito regionale.

