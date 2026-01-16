I Direttori sportivi di Cagliari e Parma, Guido Angelozzi e Mauro Pederzoli, sono a lavoro in queste ore per trovare gli accordi

Calciomercato Cagliari, clamoroso scambio con il Parma: l’obiettivo è Cutrone

Il Cagliari ha iniziato a muoversi sul mercato anche per rinforzare il reparto d’attacco a seguito degli infortuni di Belotti e Felici che, orientativamente, saranno out per tutto il resto della stagione.

Nelle ultime ore si sarebbe acceso un clamoroso scambio con il Parma come rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Il Direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi e quello gialloblù Mauro Pederzoli starebbero lavorando ad uno scambio Luvumbo-Cutrone. L’attaccante del Parma era già stato vicino al Cagliari in estate, salvo poi virare su Belotti con Cutrone che scelse i crociati.

Sei mesi dopo tutto potrebbe cambiare con l’attaccante angolano che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo di Cuesta a Parma, e il classe 1998 diventerebbe il nuovo terminale offensivo di Pisacane.

