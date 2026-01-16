Igor Sollai, arriva anche la condanna per violenza sessuale su minore

I militari, durante le indagini per l'omicidio di Francesca Deidda, avevano sorpreso Sollai in camera da letto con la giovane

Il Tribunale di Cagliari ha inflitto una pena di diciotto mesi di carcere a Igor Sollai, l’autotrasportatore di San Sperate già destinatario dell’ergastolo per l’omicidio della coniuge, Francesca Deidda. In questo nuovo procedimento, la giudice Elisabetta Patrito ha ritenuto l’uomo responsabile di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, pur riconoscendo l’attenuante del fatto di lieve entità.

La vicenda era emersa in modo fortuito proprio durante le prime fasi dell’inchiesta sul femminicidio di Francesca: i Carabinieri, recatisi nell’abitazione dell’imputato per raccogliere indizi sulla sparizione della donna, lo avevano scoperto in camera da letto in compagnia della giovane.

Secondo la ricostruzione processuale, è stato esclusivamente l’intervento tempestivo e inatteso degli uomini dell’Arma a interrompere l’abuso e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente.

