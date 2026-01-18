Cagliari-Juventus, Mina leader: “Mi sento sardo”

Al termine della vittoria del Cagliari per 1-0 sulla Juventus, uno dei volti simbolo della serata è stato senza dubbio Yerry Mina. Il difensore colombiano, autore di una prestazione difensiva di alto livello, ha commentato la gara sottolineando lo spirito e la compattezza mostrati dalla squadra.

Secondo Mina, non esiste una gara perfetta in senso assoluto, ma contro la Juventus il Cagliari ha messo in campo tutto ciò che aveva. “Siamo stati dei guerrieri e abbiamo fatto una grande partita” ha detto. “Non era facile contro la Juventus, giocano a mille all’ora. Ringrazio la squadra. Abbiamo riscattato la partita di Genova, c’era bisogno di una serata così”.

Dare tutto

Grande spazio nelle parole di Mina è stato riservato al rapporto con il tecnico Fabio Pisacane, che gli ha dato fiducia nonostante un problema fisico al ginocchio. “Il mister è un grande uomo. Sto gestendo un fastidio al ginocchio e anche se non ero al 100% ho dato tutto”. E racconta: “Prima della gara il mister è venuto da me e mi ha parlato: “Come stai?”. Ho detto “sto meglio”, abbiamo fatto una grande settimana”.

Capitano

Altro elemento centrale è stato il contributo dei tifosi. Mina ha sottolineato come il sostegno proveniente dagli spalti abbia trasmesso energia, ma anche l’orgoglio della fascia da capitano in una serata così. “Mi sento sardo, mi identifico in questo popolo”, ha affermato.

E sui suoi duelli in campo, spesso criticati per il suo atteggiamento provocatorio, Mina a Dazn ha raccontato un episodio. “Con Bremer abbiamo giocato un po’. Io gli parlavo anche in portoghese, gli dicevo “oggi ti mangio”, e lui rispondeva allo stesso modo. Ma senza cattiveria, sono cose di campo tra professionisti. Sono vicino a lui. Cerco sempre di andare forte, anche in allenamento, senza fare male agli altri”.

