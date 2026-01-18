Villacidro, auto fuori strada nella notte: due giovani feriti

Grave incidente stradale nella notte a Villacidro, dove due giovani sono rimasti feriti dopo essere usciti di strada con l’auto mentre stavano facendo rientro in paese. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento.

Per estrarre i due occupanti è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estricare i giovani rimasti intrappolati tra le lamiere. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118.

Uno dei due feriti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, a causa di un grave trauma toracico. Il secondo giovane è stato invece condotto al Policlinico, sempre in codice rosso, ma le sue condizioni sarebbero meno gravi.

Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli e l’incidente sembrerebbe riconducibile esclusivamente all’uscita di strada dell’auto su cui viaggiavano i due giovani.

