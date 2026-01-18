Cagliari, il successo con la Juve non cambia il mercato: pronti due ritorni

La vittoria di prestigio per 1-0 contro la Juventus non modifica le strategie di mercato del Cagliari. Tra le note liete della serata c’è stata la prova di Gaetano, impiegato in cabina di regia in un ruolo inedito per il fantasista napoletano. Una soluzione d’emergenza, dettata dalle assenze di Deiola e Folorunsho, che ha dato buone risposte ma non è destinata a diventare strutturale. La società, infatti, ritiene necessario rinforzare la mediana con un innesto specifico.

In quest’ottica è pronto a tornare in rossoblù Ibrahim Sulemana. Il centrocampista, di proprietà dell’Atalanta, non ha trovato continuità al Bologna nella prima parte di stagione e arriverà a Cagliari in prestito. La giornata di lunedì 19 gennaio potrebbe essere decisiva per il via libera definitivo: il giocatore ha già dato il proprio assenso alla destinazione, che rappresenterebbe un ritorno a un anno e mezzo dall’addio.

L’operazione dovrebbe prevedere un diritto di riscatto come originariamente concordato tra Atalanta e Bologna, ma con un’opzione di acquisto inferiore. Sulemana arriva da un periodo povero di minuti: appena 3 presenze in questo campionato.

Il ritorno di Sulemana potrebbe non essere l’unico nelle prossime ore. È infatti alle battute finali anche la trattativa per riportare in Sardegna Alberto Dossena dal Como. Il difensore, reduce da un lungo infortunio al ginocchio, ha bisogno di ritrovare minuti in campo e nella squadra di Fabregas si trova chiuso. Anche in questo caso si lavora a un prestito.

In difesa, inoltre, desta preoccupazione la situazione di Zappa, rimasto fuori contro la Juventus a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura. Un ulteriore elemento che spinge il Cagliari ad accelerare su Dossena nonostante la prova convincente di Zé Pedro contro la Juve.

