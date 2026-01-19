Allerta maltempo, scuole aperte in alcuni Comuni: è polemica

Nonostante l’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, in alcuni comuni della Sardegna i sindaci hanno scelto di non chiudere scuole e parchi, assumendo decisioni che hanno immediatamente acceso il dibattito e suscitato forti critiche da una parte della cittadinanza.

A La Maddalena, l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Lai ha comunicato che gli istituti scolastici resteranno regolarmente aperti. Nell’avviso diffuso dal Comune si legge che “Le strutture scolastiche del territorio si trovano in aree non considerate a rischio” e che la particolare conformazione dell’isola “favorisce il naturale deflusso dell’acqua verso valle, riducendo la possibilità di accumuli critici”. A supporto della decisione, l’amministrazione ha annunciato controlli e ronde costanti da parte delle forze dell’ordine e della Protezione civile, impegnate in un monitoraggio continuo.

Stessa linea anche sull’isola di San Pietro, dove il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, ha chiarito in un post pubblicato sui social che “Le scuole saranno aperte”. Il primo cittadino ha spiegato che la decisione è stata presa dopo aver consultato il Coc e valutato le previsioni locali, ritenute contenute. “Sentito anche il parere del Coc, valutate le previsioni sul livello locale (3 mm di pioggia, 25 km/h di vento), non ho ritenuto che fosse una misura necessaria”, ha scritto Rombi, aggiungendo che nella giornata di oggi “si valuterà come procedere in relazione a martedì”.

Scuole aperte anche a San Gavino Monreale, dove il sindaco Stefano Altea ha confermato che “Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, saranno aperte”, precisando che la decisione è legata al livello di allerta previsto per il territorio comunale. “Tale decisione discende dal bollettino della protezione civile che ha stabilito, per il nostro territorio, un rischio ordinario-codice giallo, che non comporta chiusure”, ha spiegato il primo cittadino.

Le scelte adottate in questi comuni hanno però generato reazioni molto critiche, soprattutto sui social network, dove numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione e disappunto per la mancata chiusura degli istituti scolastici nonostante il quadro meteo regionale particolarmente severo in territori molto vicini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it