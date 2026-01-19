Due incidenti sulla 131, automobilisti feriti tra Muros e Cargeghe

Nel corso di una giornata particolarmente impegnativa, la squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari è stata chiamata a intervenire per due distinti incidenti stradali verificatisi lungo la Statale 131, nel tratto compreso tra Muros e Cargeghe.

Gli interventi si sono susseguiti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e hanno riguardato, in entrambi i casi, autovetture coinvolte in sinistri che hanno richiesto l’immediata assistenza dei soccorritori. I Vigili del fuoco hanno operato per estrarre e affidare gli occupanti dei veicoli, entrambi conducenti, alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con le ambulanze.

Conclusa la fase di soccorso alle persone, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area circostante, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori impegnati nelle operazioni. Su entrambi gli scenari è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha svolto i rilievi di competenza e gestito la viabilità nel tratto interessato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it