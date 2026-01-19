Calciomercato Cagliari, Prati ai saluti? Contatti anche con un’altra squadra

Il centrocampista classe 2003, rimasto in panchina nella vittoria contro la Juve, sarebbe al centro di diversi interessi dalla Serie A

Il calciomercato del Cagliari dovrebbe sbloccarsi in queste ore, sia in entrata che in uscita, con il Direttore sportivo Guido Angelozzi attivo su vari fronti.

Sulla questione entrate parrebbero cosa fatta i ritorni, entrambi in prestito, di Sulemana (dall’Atalanta) e Dossena (dal Como) che ben conoscono l’ambiente rossoblù e possono portare rinforzi per il reparto di centrocampo e difensivo.

Sulle uscite resta caldo il nome di Matteo Prati, rimasto per tutta la partita in panchina nella vittoria contro la Juve, su cui da settimane c’è l’interesse del Torino. Nelle ultime ore, per il centrocampista classe 2003, si sarebbe fatto forte l’interesse dle Genoa, sotto richiesta di De Rossi, che avrebbe avviato i contatti per portarlo sotto la lanterna.

