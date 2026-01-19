Allerta mareggiate in Sardegna: navi bloccate a Cagliari e Olbia

L’ondata di maltempo che sta investendo la Sardegna ha provocato i primi pesanti disservizi nel settore dei trasporti, portando al blocco dei collegamenti navali nei principali scali di Cagliari e Olbia. Per la serata odierna, è stata ufficialmente cancellata la tratta diretta a Civitavecchia, mentre per la giornata di domani è stato già confermato il mancato arrivo dell’imbarcazione proveniente da Napoli.

In Gallura, nonostante una temporanea fase di stabilità meteorologica, l’atteso rinforzo dei venti e l’intensificarsi delle precipitazioni hanno spinto la compagnia Moby a sospendere preventivamente le corse in partenza dal porto di Isola Bianca. Situazione ancora più critica nelle Bocche di Bonifacio: il collegamento tra Santa Teresa Gallura e la Corsica è stato interrotto a causa di condizioni marine proibitive, con il mare che ha raggiunto forza 8 e proiezioni di un ulteriore peggioramento fino a forza 9. Dopo i rallentamenti registrati in mattinata, il servizio è stato sospeso a partire dal primo pomeriggio e non riprenderà prima di domani.

Sul fronte del traffico aereo, l’aeroporto di Cagliari Elmas mantiene al momento la piena operatività. Sebbene la presenza di vento trasversale richieda una costante attenzione durante le manovre di decollo e atterraggio, non si registrano chiusure dello scalo. Tuttavia, i vertici aeroportuali avvertono che un eventuale inasprimento dei fenomeni temporaleschi o l’insorgere di violenti nubifragi potrebbero compromettere la sicurezza dei voli nelle prossime ore.

