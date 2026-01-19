Il ciclone “Harry” giunge a Cagliari: aumenta il livello del mare al Poetto

Il ciclone “Harry” che in queste ore si sta battendo contro la Sardegna, sta facendo ingresso anche nel capoluogo isolano di Cagliari. Da ieri è scattata l’allerta rossa, con numerosissime ordinanze di chiusura per scuole, parchi, cimiteri e uffici pubblici in numerosi centri dell’Isola.
Al momento l’onda di maltempo si sta facendo sentire in modo particolare nella zona del nuorese dove, a Torpé, decine di persone sono state fatte evacuare in via precauzionale per prevenire fatali inondazioni.
In questo momento a Cagliari, al Poetto, il livello del mare è sensibilmente cresciuto con l’acqua che ha inondato grande parte della spiaggia e si sta dirigendo verso gli stabilimenti balneari.
Crediti foto: Webcam live Sardegna – Panoramicams
Preoccupazione anche per il lido di Capoterra dove, nelle prossime ore, il livello del mare potrebbe continuare a crescere creando diversi disagi e pericoli.
