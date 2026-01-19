Paura a Sassari, sparatoria a Predda Niedda: un uomo ferito al femore

Un grave episodio di violenza si è verificato nella zona industriale di Sassari, dove un uomo è rimasto vittima di una sparatoria. Il ferimento, secondo le prime ricostruzioni ancora parziali, ha avuto luogo lungo la Strada 23 nel comparto di Predda Niedda.

I soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul posto per prestare le prime cure all’uomo, che è stato colpito da un proiettile alla gamba, riportando una lesione al femore. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove si trova attualmente ricoverato.

Sull’esatta dinamica dell’accaduto e sulle ragioni del gesto vige ancora il massimo riserbo, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

