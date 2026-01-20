Cagliari, spiaggia del Poetto completamente inondata: acqua negli stabilimenti

L'allerta rossa per maltempo è stata prorogata fino alla mezzanotte di oggi e la situazione resta in costante monitoraggio

Continua l’apprensione per il maltempo anche a Cagliari dove le mareggiate continuano a crescere e il mare ha completamente inondato la spiaggia del Poetto.

L’acqua è arrivata negli stabilimenti e in alcuni casi è già entrata all’interno delle strutture. Le piogge continue e il forte vento delle ultime ore ha ulteriormente contribuito all’avanzata del mare verso la strada.

