Maltempo Sardegna, fine dell’allerta rossa: ecco il nuovo bollettino

La situazione più delicata riguarda il versante orientale e nord-orientale nelle zone di Gallura e Flumendosa Flumineddu con rischio arancione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta valevole a partire dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 21 gennaio, e fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 gennaio.

La situazione più delicata riguarda il versante orientale e nord-orientale dell’Isola, dove è stato dichiarato il codice arancione per rischio idraulico sulle zone della Gallura e del Flumendosa Flumineddu, aree già pesantemente sollecitate dalle precipitazioni delle ultime ore. In questi settori si prevede una criticità moderata che richiede la massima attenzione per la tenuta dei corsi d’acqua principali.

Parallelamente, il bollettino indica una criticità ordinaria di colore giallo per rischio idrogeologico che interesserà i bacini dell’Iglesiente e del Tirso. Una situazione intermedia è prevista per il Campidano, dove l’allerta di codice giallo riguarderà sia il profilo idraulico che quello idrogeologico. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità di zone soggette ad allagamenti o frane, e invitano la popolazione a tenersi costantemente aggiornata sull’evoluzione dei fenomeni meteorologici attraverso i canali ufficiali dei singoli Comuni e della Regione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it