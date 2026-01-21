Statale 195 Cagliari-Capoterra, si va verso la riapertura di un tratto stradale

Le squadre e i mezzi operativi dell’Anas sono attualmente impegnati lungo la strada statale 195 “Sulcitana” per contrastare gli effetti della violenta mareggiata che ha colpito il settore costiero tra Cagliari e Capoterra.

Le operazioni di rimozione dei detriti dal manto stradale sono in fase di ultimazione e consentiranno, già nel giro di poche ore, il ripristino della circolazione in un segmento di circa due chilometri: si tratta della porzione compresa tra la rotatoria situata al km 8,600 (in corrispondenza del pontile) e il km 10,600, all’interno del territorio comunale di Capoterra.

Al contrario, rimarrà interdetto al traffico il resto dell’arteria, ovvero il tratto che si estende dall’imbocco di Cagliari fino al km 8,600. In quest’area, sebbene gli interventi di pulizia siano iniziati sin dalle prime ore del mattino, i lavori dovranno proseguire anche nella giornata di domani per garantire la totale agibilità. Nel frattempo, i tecnici dell’Anas stanno effettuando sopralluoghi mirati per stimare con precisione l’entità dei danni strutturali, passaggio fondamentale per pianificare i successivi interventi di messa in sicurezza e ripristino definitivo della carreggiata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it