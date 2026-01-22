Ciclone Harry, Ciciliano: “Sopralluoghi per definire lo stato di calamità naturale”

Il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha fatto tappa a Cagliari per constatare i danni inferti dal Ciclone Harry al litorale del Poetto. Durante l’ispezione, ha chiarito i passaggi necessari per l’attivazione degli aiuti governativi, spiegando che: “con questi sopralluoghi nel sud Italia facciamo una valutazione di carattere tecnico per definire l’istruttoria per lo stato di emergenza nazionale, che poi viene sottoposta alla valutazione politica del Consiglio dei Ministri. Ma è di tutta evidenza che il presidente del Consiglio dei ministri e tutti i ministri si sono espressi in questa direzione”.

Le verifiche sul campo non si fermeranno all’Isola. L’agenda di Ciciliano prevede infatti un immediato trasferimento verso le altre zone critiche del Mezzogiorno: la missione proseguirà lungo la fascia ionica della Calabria e successivamente in Sicilia, con tappe mirate nelle province di Messina e Catania, anch’esse pesantemente colpite dalla furia della tempesta mediterranea.

