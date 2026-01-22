Calciomercato Cagliari, si lavora ancora allo scambio Luvumbo-Cutrone

I Direttori sportivi di Cagliari e Parma continuano a lavorare allo scambio: Luvumbo ha accettato la destinazione, Cutrone cerca l'accordo

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato invernale, dopo gli arrivi di un difensore (Dossena da Como) e di un centrocampista (Sulemana dall’Atalanta), entrambi ufficializzati nelle scorse ore.

Il Direttore sportivo rossoblù Angelozzi, e quello emiliano Pederzoli, sono in costante contatto e continuano a lavorare sullo scambio che porterebbe Zito Luvumbo al Parma e Patrick Cutrone al Cagliari.

L’attaccante angolano ha già accettato la destinazione Parma, desideroso di rilanciarsi dopo una prima parte di stagione con più ombre che luci, mentre l’attaccante classe 1998 è ancora in fase di dialogo per trovare tutti gli accordi con il club sardo. La trattativa prosegue.

