Cagliari, disagi nei condomini di via Chiabrera: “Viviamo nel forte degrado”

Scontro aperto tra l’agenzia Area e gli inquilini del palazzo al civico 26 di via Chiabrera. La richiesta dell’ente di far ricadere sui residenti l’incremento delle spese ha innescato una dura reazione: gli abitanti denunciano come l’immobile sia abbandonato da decenni a un declino strutturale e manutentivo, senza che siano mai stati realizzati lavori di ripristino degni di nota.

La situazione è resa ancora più critica dalla composizione sociale del condominio, abitato in prevalenza da pensionati costretti in alloggi fatiscenti e totalmente privi di impianti di riscaldamento. Oltre alle precarie condizioni materiali, i residenti contestano la gestione economica dell’ente, definendo le tariffe del canone concordato come prive di trasparenza e di criteri di calcolo comprensibili.

Un ulteriore muro è rappresentato dall’impossibilità di dialogo. I condomini segnalano un isolamento totale da parte degli uffici di Area: le comunicazioni telematiche cadono nel vuoto e il centralino telefonico viene descritto come un ostacolo insormontabile. A testimoniare questo blackout è anche Stefania Masala, familiare di un inquilino, la quale sottolinea come l’assenza di riscontri alle numerose email inviate renda di fatto impossibile per gli utenti regolarizzare correttamente la propria posizione contabile.

Nonostante le difficoltà, la comunità di via Chiabrera non cerca scuse per non adempiere ai propri doveri, ma esige correttezza: “Viviamo in una situazione di forte degrado e non ci sottraiamo al pagamento – spiegano i condomini – ma vogliamo pagare il giusto, in modo equo e proporzionato alle reali condizioni dell’immobile e secondo criteri trasparenti”.

