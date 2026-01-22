Danni al Poetto, Zedda: “No al ripascimento, nuova sabbia per ripristino spiaggia”

"Ci sono stati danni ai chioschi ma anche alle strutture degli stabilimenti in muratura e l'acqua è arrivata in strada dai camminamenti", aggiunge Zedda

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha delineato i prossimi passi per il recupero del litorale cittadino dopo il passaggio del Ciclone Harry. L’obiettivo principale è un intervento mirato sulla sabbia: “Non un ripascimento ma solo una manutenzione della spiaggia del Poetto per ripristinare con nuova sabbia l’arenile dilavato da questa eccezionale mareggiata”.

Durante il sopralluogo effettuato insieme alla governatrice Alessandra Todde e al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, Zedda ha analizzato la resistenza del sistema costiero e le criticità urbane. “Ci sono stati danni ai chioschi ma anche alle strutture degli stabilimenti in muratura” ha riferito Zedda. “L’acqua è arrivata in strada dai camminamenti tracciati dal passaggio dei cittadini attraverso il cordone dunale che ha invece retto all’urto delle onde”. In corso la conta dei danni: “Abbiamo avuto per fortuna un minor problema legato allagamenti in città e nell’abitato di Pirri che come sapete ha le problematiche maggiori”.

Oltre al litorale, il bilancio dell’emergenza riguarda la sicurezza del verde pubblico e degli istituti scolastici, con alcune scuole che necessitano ancora di interventi prima della riapertura. “Per quanto concerne la città abbiamo avuto problemi di alberature nei parchi, nei cimiteri, nelle strade cittadine, quindi sia rami che alberi pericolanti o in alcuni casi che sono anche venuti giù e poi all’interno dei presidi scolastici. Tanto è vero che ieri tutti i servizi erano a lavoro per verificare le condizioni di sicurezza del perimetro degli edifici scolastici tre dei quali sono ancora chiusi per allagamenti”.

Sui social, il primo cittadino ha poi aggiunto che “il capo della Protezione civile nazionale, presente a Cagliari questa mattina, ha riscontrato danni ingenti” e “proporrà al Governo lo stato di calamità naturale per le Regioni e i territori colpiti dal ciclone”.

E conclude: “L’impegno diretto del governo e la forte sinergia con la Regione permetteranno anche ai Comuni colpiti di intervenire con risorse aggiuntive e di poter dare ristoro ai privati. Un ringraziamento a tutte e a tutti coloro che hanno operato nei giorni scorsi e che stanno ancora lavorando sul territorio”.

