Cagliari, per l’attacco spunta Albarracín: chi è il talento uruguaiano

Nuovo nome per il mercato invernale del Cagliari, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco a disposizione di Fabio Pisacane ma anche di investire su un prospetto di grande interesse in ottica futura. Come anticipato da Sportitalia, il club rossoblù ha messo gli occhi su Agustín Albarracín, giovane attaccante uruguaiano classe 2005 in forza al Boston River.

Seconda punta, trequartista centrale capace di agire anche sugli esterni, Albarracín è considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano. Già nel giro della Nazionale Under 20 dell’Uruguay, è osservato con attenzione anche dalla selezione maggiore, segno di un percorso di crescita costante e promettente.

Il classe 2005 vanta inoltre una grande amicizia con Juan Rodríguez, difensore centrale e suo coetaneo, già titolare con Pisacane in rossoblù e principale “sponsor” della trattativa. Un legame che aiuterebbe sia l’inserimento dell’attaccante che l’ambientamento nell’Isola dello stesso Rodriguez.

Sul giovane talento non manca la concorrenza: diverse società europee hanno manifestato interesse, ma il Cagliari vorrebbe muoversi con anticipo per assicurarselo già in questa finestra di mercato.

Per quanto riguarda le cifre, tra domanda e offerta balla circa un milione di euro: l’operazione potrebbe chiudersi tra i 2,5 e i 3 milioni. Investimento importante ma coerente con la strategia del club di puntare su giovani di prospettiva.

