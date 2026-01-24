Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra sontuoso, Gaetano instancabile

Secondo successo consecutivo per il Cagliari che al Franchi affonda la Fiorentina per 2-1. Ottima la prova generale dei rossoblù, ma a distinguersi sono soprattutto gli autori dei gol Kilicsoy e Palestra. Queste le nostre pagelle:

Caprile 7: Decisivo su Gudmundsson poco dopo la mezz’ora. Poi bravo in diverse circostanze, soprattutto nel finale.

Mina 6,5: Si mette in tasca il suo ex compagno di squadra Piccoli.

Luperto 6,5: Gudmundsson e Dodò faticano a sfondare dalle sue parti.

Zé Pedro 6: Ottimo il lancio per Palestra a innescare l’1-0. Distratto sul 2-1 di Brescianini.

Obert 6,5: Bravissimo nell’anticipo che porta al 2-0. (79′ Idrissi sv)

Adopo 6,5: Roccioso e aggressivo, da una grande mano alla difesa.

Mazzitelli 6,5: Qualità e sostanza, gara di grande genorisità. (79′ Prati sv)

Gaetano 7: Grande sicurezza nelle giocate, dimostra grande freddezza in alcune situazioni di pressione. Ma è soprattutto sul piano della corsa a sorprendere, risultando l’uomo ovunque dei rossoblù.

Palestra 8: Cross straordinario per la testa di Kilicsoy in occasione dell’1-0, poi il primo gol meritatissimo in Serie A. Serata clamorosa per lui, la Fiorentina non ci capisce nulla nella sua corsia. (79′ Zappa sv)

Esposito 6,5: Partita di sacrificio, ma delizioso il passaggio per Palestra che propizia il 2-0. (63′ Sulemana 6: Buono il primo ingresso in campo, mantiene alti i giri del motore della mediana)

Kilicsoy 7: Sempre più bomber e leader dell’attacco. Segna nella sua unica vera occasione, ma è bravo nel corso della gara a tenere palla e a muoversi per aprire spazi ai compagni. (70′ Borrelli 6: Gioca praticamente da centrocampista aggiunto, qualche imprecisione con la palla, ma comunque da una mano a difendere il vantaggio. Sfiora il gol nel finale, ma è bravo De Gea)

Pisacane 8: Ancora una partita dove dimostra di saper dare un’eccellente organizzazione in fase di non possesso. Straordinarie anche le ripartenze, accese dall’aggressività dei suoi nel recupero palla. Si parla tanto di Fabregas, che fa quello che fa con un mercato da oltre 100 milioni di euro. Forse è il caso di iniziare a osservare di più il lavoro fatto da Pisacane, con meno bollicine ma tanta sostanza.

