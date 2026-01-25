Notte di sangue a Cagliari: due giovani accoltellati

Paura e tensione nella notte a Cagliari, dove un grave episodio di violenza ha scosso la zona di via Contivecchi. Due giovani di 24 anni sono stati soccorsi in condizioni critiche, con profonde ferite da arma da taglio, e trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. I sanitari si sono trovati di fronte a una scena drammatica: entrambi i ragazzi presentavano lesioni importanti, compatibili con delle coltellate. Uno dei feriti è stato trasferito al Policlinico di Monserrato, mentre l’altro è stato condotto all’ospedale Brotzu. Le loro condizioni restano gravi.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, con la Squadra Mobile impegnata nella ricostruzione della dinamica e nella ricerca dell’aggressore. Al momento non sono state ancora accertate le cause che avrebbero scatenato l’aggressione, così come si indaga per risalire all’identità del responsabile, ancora in fuga.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di fare luce su un episodio che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza notturna nel capoluogo.

