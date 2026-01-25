Olmedo, auto esce di strada e si schianta sugli alberi: conducente ferita

Paura nella notte lungo la strada provinciale 19, nel tratto che collega Olmedo a Sassari, dove un’auto è finita fuori carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. L’incidente si è verificato intorno all’1.30, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe sbandato autonomamente, uscendo di strada e terminando la propria corsa dopo diversi metri, incastrata tra i rami di un grosso albero. Alla guida si trovava una sola persona, rimasta ferita nell’impatto. La conducente è stata soccorso dal personale del 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Sassari per le cure necessarie.

I Vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, liberando l’auto dai rami e ripristinando le condizioni di sicurezza lungo la sede stradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Olmedo e Alghero, incaricati dei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it