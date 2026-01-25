Poetto, passerella cede sotto un mezzo della nettezza urbana

Il legno, probabilmente indebolito dal maltempo, non ha retto il peso del camion e si è sfondato: nessun ferito

Attimi di apprensione al Poetto, dove un camion per la raccolta dei rifiuti ha provocato il cedimento di una passerella in legno, creando una profonda voragine lungo il camminamento. L’episodio si è verificato durante una manovra effettuata dal mezzo pesante nell’ambito delle consuete operazioni quotidiane.

Due ruote del camion sono finite sopra la struttura in legno, che non ha retto al peso, sprofondando improvvisamente. Il cedimento ha causato un’apertura evidente nella passerella, con conseguenti rischi per la sicurezza dei pedoni.

Alla base dell’incidente ci sarebbe l’indebolimento del materiale dovuto alle intense piogge degli ultimi giorni. L’acqua avrebbe compromesso la resistenza delle tavole, già esposte da tempo all’azione degli agenti atmosferici, rendendo la struttura particolarmente vulnerabile allo stress meccanico. L’area è stata prontamente messa in sicurezza per evitare ulteriori pericoli e consentire gli interventi di ripristino.

