Cagliari, investito in scooter e lasciato a terra: caccia all’auto pirata

Paura nella tarda serata di ieri a Cagliari, dove un giovane di 18 anni in sella a uno scooter è stato investito da un’auto pirata che si è poi data alla fuga senza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23 in via Is Mirrionis, nei pressi dell’area universitaria, lungo l’asse che conduce verso piazza d’Armi.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile, guidata da una donna, avrebbe tamponato il motociclista, facendolo rovinare sull’asfalto, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’incidente. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione di marcia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, che hanno prestato le prime cure al giovane e avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità, fortunatamente non in gravi condizioni.

Nel frattempo, sono in corso le indagini per identificare il veicolo e la conducente responsabile.

