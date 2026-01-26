Allerta maltempo per temporali in Sardegna, proroga per tutto martedì

La Protezione Civile della Sardegna ha disposto il prolungamento dell’allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per l’intera giornata di martedì 27 gennaio. Il provvedimento, che riguarda il rischio idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale, si è reso necessario a causa della persistenza di una vasta area di bassa pressione che sta interessando il bacino del Mediterraneo centro-occidentale.

Nelle ultime rilevazioni del centro meteo, è stata evidenziata un’attività temporalesca con piogge sparse che hanno colpito principalmente il versante occidentale dell’Isola, interessando in modo particolare la fascia compresa tra il Montiferru e il Sulcis.

Le autorità raccomandano di mantenere alta l’attenzione, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e zone soggette a smottamenti, data la saturazione dei terreni causata dalle precipitazioni delle ultime ore.

