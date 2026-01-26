Quartu, auto contro un palo della luce al Poetto: un giovane in codice rosso

Un violento sinistro stradale ha scosso la mattinata di Quartu Sant’Elena, verificandosi lungo la frequentatissima arteria di via Lungomare del Golfo. L’incidente, avvenuto nel cuore della zona costiera del Poetto, ha provocato un’immediata paralisi del traffico in un quadrante solitamente congestionato dai pendolari e dai visitatori del litorale.

Stando alle ricostruzioni iniziali, un ragazzo al volante della propria auto avrebbe improvvisamente sbandato, perdendo il contatto con la carreggiata per ragioni che le autorità stanno ancora tentando di chiarire. La corsa del veicolo è terminata con un impatto devastante contro un lampione della luce situato nello spartitraffico che separa le corsie.

L’allarme è scattato istantaneamente, portando sul luogo i soccorritori del 118. Il conducente è stato assistito inizialmente sull’asfalto, per poi essere trasportato d’urgenza, con la massima priorità (codice rosso), presso il Policlinico di Monserrato. Il quadro clinico del giovane resta estremamente critico a causa della violenza dell’urto.

