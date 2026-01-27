Cagliari, coltellate fuori dalla discoteca: indagati 4 giovanissimi

Ad avere la peggio sono stati due giovani cagliaritani di 24 anni, raggiunti da diversi fendenti e trasportati d'urgenza, in codice rosso

Un’operazione lampo della Squadra Mobile di Cagliari ha portato all’individuazione dei presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso fine settimana in via Contivecchi. Sotto accusa sono finiti quattro giovanissimi — tra cui tre minorenni — indagati per tentato omicidio plurimo aggravato in concorso.

L’episodio si è consumato nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di una nota discoteca della zona. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, guidati da Davide Carboni, la miccia della violenza si sarebbe accesa all’interno del locale per motivi del tutto banali, pare il rifiuto di una sigaretta. Dalle provocazioni verbali si è passati rapidamente ai fatti: dopo uno schiaffo ricevuto nel locale, la lite è degenerata nel piazzale esterno dove è spuntata un’arma bianca.

Ad avere la peggio sono stati due giovani cagliaritani di 24 anni, raggiunti da diversi fendenti e trasportati d’urgenza, in codice rosso, presso gli ospedali Brotzu e il Policlinico di Monserrato. Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei quattro sospettati in meno di dodici ore, incrociando le testimonianze dei presenti con gli indizi raccolti sulla scena del crimine. Resta ora da chiarire chi, nel gruppo degli indagati, abbia materialmente impugnato il coltello e sferrato i colpi potenzialmente letali.

