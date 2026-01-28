Dimensionamento scolastico, soppresse 9 autonomie: “Atto grave”

Il provvedimento comporterà la fusione di diversi istituti superiori e comprensivi sia dei centri urbani che delle zone più isolate

La riorganizzazione della rete scolastica isolana subisce una brusca accelerazione a causa del commissariamento e del nuovo piano di dimensionamento, che sanciscono la cancellazione di nove autonomie in tutta la Sardegna. Il provvedimento comporterà la fusione di diversi istituti superiori e comprensivi, colpendo duramente sia i centri urbani che le zone più isolate, con effetti che si estenderanno da Iglesias al Nuorese, passando per la Gallura, l’Ogliastra e il Sassarese.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha reagito con alla manovra decisa dal rappresentante dell’esecutivo nazionale, dichiarando: “Difenderemo in ogni sede le scuole sarde, le autonomie scolastiche e i territori. La decisione del Governo di procedere con il commissariamento della Regione Sardegna e con il taglio di ulteriori nove autonomie scolastiche è un atto grave, che interrompe il dialogo istituzionale e ignora completamente le specificità di un territorio insulare, fragile e già segnato da profondi squilibri”.

“Siamo di fronte a scelte fondate su calcoli astratti, che non restituiscono la complessità reale delle nostre comunità e che non producono alcun beneficio per studenti, famiglie e personale scolastico”, conclude Todde.

