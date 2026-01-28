Ancora piogge e temporali in Sardegna: allerta meteo prorogata a tutto giovedì 29

Il maltempo non concede tregua alla Sardegna, spingendo la Protezione Civile regionale a estendere l’attuale stato di allerta fino alla mezzanotte di giovedì 29 gennaio. La situazione più delicata riguarda il versante centro-occidentale e il Logudoro, dove è stato confermato il codice arancione per rischio idrogeologico, indicando una criticità moderata ma significativa, mentre per il rischio idraulico in queste zone resta in vigore il codice giallo.

Scenario di criticità ordinaria, ovvero codice giallo, anche per il Sulcis Iglesiente, il Campidano, la Gallura e l’intera fascia orientale, aree in cui sia il pericolo idraulico che quello idrogeologico richiederanno costante monitoraggio.

In questo contesto di incertezza meteorologica, il Comune di Cagliari ha diramato specifiche direttive per tutelare i residenti della municipalità di Pirri, storicamente esposta a fenomeni di allagamento. Le autorità raccomandano vivamente di non lasciare i veicoli in sosta nelle arterie più a rischio, tra cui via Balilla, nel tratto compreso tra Piazza Italia e via Dandolo, via Italia e le strade limitrofe come via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara e via Donori.

L’invito alla prudenza si estende anche a via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Per agevolare la messa in sicurezza delle automobili, l’amministrazione comunale ha reso disponibile l’area di sosta della piscina di Terramaini in via Pisano, dove i cittadini possono trasferire i propri mezzi fino al termine dell’emergenza.

