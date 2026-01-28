Caccia al cinghiale anche il 31 gennaio, monta la polemica: “Giornata assurda”

L’amministrazione regionale della Sardegna ha ceduto alle istanze dei cacciatori sardi approvando, tramite il decreto assessoriale del 23 gennaio 2026 (n. 3 e relativo allegato), un’estensione del calendario venatorio 2025-2026. La nuova disposizione inserisce ufficialmente la data di sabato 31 gennaio 2026 come giornata supplementare per l’attività venatoria.

La decisione ha sollevato l’immediata e dura reazione del Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) e della Lega per l’abolizione della caccia. Le associazioni ambientaliste criticano aspramente il provvedimento, sottolineando la mancanza di attenzione verso l’incolumità dei cittadini e l’inefficacia delle politiche di contenimento della fauna selvatica.

Dalla nota congiunta emerge una denuncia severa: “Mai che venga affrontato il problema della sicurezza pubblica, con il suo infinito rosario di morti e feriti cacciatori e non cacciatori a causa degli incidenti di caccia, tantomeno ottusamente non si prende atto che più cinghiali si ammazzano e più aumentano i cinghiali”.

