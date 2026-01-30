Cagliari, dalle mareggiate riaffiora un antico vascello al Poetto

Le violente mareggiate della scorsa settimana hanno riportato alla luce un frammento affascinante del passato. Sulla spiaggia del Poetto sono emersi i resti di un’antica imbarcazione, probabilmente un vascello di grandi dimensioni risalente all’età moderna, trascinati a riva dalle onde sollevate dal ciclone Harry.

A confermare l’eccezionale ritrovamento è la Soprintendenza Archeologica di Cagliari, che ha avviato immediatamente le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei reperti. A supporto il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e del Comune di Cagliari.

“Le imponenti onde sollevate dal ciclone Harry hanno trasportato in riva i resti di un’antica imbarcazione, suscitando la meraviglia di alcuni cittadini, che hanno prontamente inviato numerose segnalazioni”, si legge nella comunicazione diffusa dalla Soprintendenza sui social.

Una volta recuperati, i frammenti lignei sono stati sottoposti a un primo esame tecnico. Dalle analisi sono stati individuati elementi della struttura portante trasversale, come madieri e coste, oltre ad altri componenti di più complessa interpretazione. “Da questo primo esame, si può facilmente dedurre che si tratta di un vascello di età moderna e probabilmente di notevoli dimensioni”, spiegano gli esperti.

Il ritrovamento si inserisce in un contesto già noto agli archeologi subacquei. Nelle acque antistanti il Lido dell’Aeronautica Militare, infatti, erano già stati individuati due relitti risalenti alla fine del XVIII secolo. Navi collegate alla spedizione francese del 1793. Le fonti storiche e le antiche carte nautiche documentano la presenza in quell’area di una flotta impegnata in operazioni militari, aprendo ora nuovi scenari di studio e approfondimento.

Nei prossimi mesi proseguiranno le analisi scientifiche sui legni recuperati. Da stabilire con precisione l’epoca, la tipologia dell’imbarcazione e il suo possibile legame con gli eventi storici che hanno interessato il Golfo di Cagliari. Un ritrovamento che arricchisce ulteriormente il patrimonio archeologico sommerso della Sardegna e restituisce alla città un frammento di memoria marittima.

