Cagliari-Verona 4-0, parco giochi rossoblù: terza vittoria di fila

Il Cagliari batte 4-0 il Verona con una gara famelica e precisa. I rossoblù guardano ora la zona calda della classifica dall’alto, con 11 punti di vantaggio sulla terzultima. Hellas poco propositivo, ma merito ai sardi per aver aggredito la preda con la giusta mentalità.

Partenza lenta e molto fisica da entrabe le parti, con pochi palloni giocati e tanti contatti. Al 18′ primo squillo dei rossoblù con Mazzitelli, che si coordina bene e calcia al volo un destro su cui deve impegnarsi il portiere Perilli. Al 28′ primo cambio forzato per gli ospiti: Gagliardini infortunato lascia il posto al neo acquisto Lovric, giocatore seguito anche dal Cagliari in questo gennaio.

Al 36′ però è Palestra a salire in cattedra, saltando un giocatore sulla destra e servendo Obert a rimorchio. Lo slovacco di tacco lancia Mazzitelli e sinistro vincente per l’1-0. Il Cagliari prende campo e fiducia, mentre il Verona accusa il colpo. Allo scadere del primo tempo, palla scodellata da Esposito e il turco Kilicsoy in mezza rovesciata batte Perilli con un grande gesto atletico. L’arbitro fischia il fuorigioco, ma dopo revisione Var la rete è convalidata e il punteggio è di 2-0 per i sardi.

La ripresa si mette subito bene per il Cagliari: al 50′ il Verona rimane in 10 per l’espulsione di Sarr, già ammonito nel primo tempo. Zanetti corre ai ripari e ne cambia 3, mentre Pisacane risponde sostituendo ruolo su ruolo Mazzitelli e Kilicsoy per Sulemana e Borrelli. Ed è proprio Sulemana a firmare il 3-0 sugli sviluppi di un corner: batte Esposito, devia di testa Adopo, Perilli para ma sulla respinta sbuca il ghanese per il tris. Ma non finisce qui, perché allo scadere Idrissi cala il poker con un colpo di testa su cross preciso dell’appena entrato Zappa. Il Cagliari ora vola a 28 punti, +11 dalla Fiorentina terzultima.

