Cagliari-Verona 4-0, le pagelle: Kilicsoy acrobata, straripante Palestra

Terza vittoria consecutiva per il Cagliari che batte 4-0 un Verona spento e mai pericoloso. Su tutti si fanno notare i realizzatori di giornata Mazzitelli e Kilicsoy, ma grandissima partita anche da parte di Palestra ed Esposito, così come la difesa non ha sbagliato nulla. Le pagelle:

Caprile 6: Mai davvero impensierito dal Verona.

Mina 6,5: Per un mastino come lui gli attaccanti gialloblù sono croccantini. Non basta la velocità di Orban per impensierirlo.

Luperto 6,5: Impeccabile in difesa. Perilli gli toglie la gioia su un bel sinistro dalla distanza.

Zé Pedro 6,5: Gara senza sbavature. Verona piatto, ma lui non si distrae mai.

Obert 7: Un difensore che ogni tanto si trasforma in fantasista puro. Il tacco con cui libera Mazzitelli è clamoroso. Per il resto gara attenta e giocata semplice. (79′ Idrissi 7: Inserimento feroce per firmare il 4-0. Nonostante il risultato fosse al sicuro non è entrato per passeggiare).

Palestra 7,5: Travolgente sulla destra in occasione dell’1-0. Ogni volta che tocca palla lui il Verona va nel panico. (86′ Zappa 6,5: Gli basta un cross per il gol di Idrissi per mettere anche la sua firma sulla vittoria sarda).

Gaetano 6,5: Grande supporto alla difesa nelle uscite basse. Gioca semplice e veloce, sempre più a suo agio da regista basso.

Mazzitelli 7,5: Sfiora un gran gol al volo, poi ne segna uno altrettanto bello con un inserimento perfetto. (65′ Sulemana 7: Ottimo contributo alla gestione del vantaggio e gol per festeggiare il ritorno all’Unipol Domus in maglia rossoblù)

Adopo 6,5: Molto propositivo anche in zona offensiva, dove mette spesso e volentieri in difficoltà la linea difensiva scaligera.

Esposito 7: Suo il cross al bacio per la rete di Kilicsoy. Molto ispirato nella rifinitura, non riesce però a crearsi occasioni per se stesso, ma è un riferimento fondamentale della manovra. (86′ Pavoletti 6: In una serata così va concesso il “6 di stima” anche per il capitano).

Kilicsoy 7,5: Un gol che conferma tutte le sue qualità tecniche e atletiche. Il riscatto dal Besiktas appare ormai una formalità, questo è un signor giocatore. (65′ Borrelli 6: Si limita a dare freschezza sulla prima pressione, entra in una fase di ritmi bassi e non ha occasioni da gol).

Pisacane 7,5: Parte molto guardingo, tanto che all’inizio sembra essere il Verona a fare la gara. Poi la sua squadra viene fuori e le reti non sono casuali, ma frutto di principi di gioco ben evidenti. Palestra ha licenza di puntare l’uomo, Esposito è il rifinitore di riferimento, Gaetano il primo uomo da cercare nelle ripartenze, poi gli inserimenti costanti delle mezzali Adopo e Mazzitelli. Ma a impressionare è soprattutto la concentrazione costante mostrata dai suoi, il più grosso sintomo di crescita.

