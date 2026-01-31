Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali

Le scelte dei tecnici Pisacane e Zanetti: rossoblù in fiducia dopo due vittorie di prestigio, veneti ultimi e in cerca di riscatto

Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari-Hellas Verona, quarto anticipo della 23ª giornata di Serie A, una sfida che pesa in modo significativo nella corsa salvezza. Fischio d’inizio questa sera davanti al pubblico rossoblù, chiamato a sostenere una squadra reduce da un momento estremamente positivo.

Il Cagliari arriva all’appuntamento forte di due vittorie consecutive contro Juventus e Fiorentina, risultati che hanno ridato slancio e fiducia all’ambiente e permesso ai rossoblù di guardare con maggiore ottimismo alla classifica. Situazione opposta per l’Hellas Verona, che occupa l’ultimo posto insieme al Pisa, sconfitto nel pomeriggio per 3-1 in casa dal Sassuolo.

Sul piano dell’organico, Fabio Pisacane deve ancora fare i conti con alcune assenze pesanti. Restano indisponibili Belotti, Felici e Folorunsho. La buona notizia riguarda invece il recupero di Deiola, assente all’ultimo momento nella gara con il Milan per un problema muscolare alla coscia.

Le scelte

Il tecnico rossoblù conferma l’assetto tattico che ha garantito solidità e risultati nelle ultime uscite. Il Cagliari scende in campo con il 3-5-2, affidandosi sempre a Caprile tra i pali. In difesa spazio al terzetto formato da Zé Pedro, Mina e Luperto.

A centrocampo, Gaetano agirà da playmaker, con Palestra, Adopo, Mazzitelli e Obert a completare la linea mediana. In avanti, fiducia alla coppia composta da Kılıcsoy, confermato come riferimento centrale, ed Esposito.

Il Verona invece si affida a Perilli in porta, mentre in attacco Sarr e il bomber Orban.

Formazioni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kılıcsoy.

All. Pisacane

Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban.

All. Zanetti

