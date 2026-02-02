Continuità territoriale, Aeroitalia si aggiudica le tratte per Milano e Roma

La compagnia aerea Aeroitalia ha ottenuto l’assegnazione provvisoria di due collegamenti chiave nel nuovo bando per la continuità territoriale sarda. Nello specifico, il vettore gestirà le rotte tra Cagliari e Milano Linate e tra Alghero e Roma Fiumicino, coprendo un arco temporale di tre anni, dal 29 marzo 2026 fino al 24 marzo 2029.

L’ufficialità è giunta attraverso una determina dell’Assessorato regionale dei Trasporti, che ha confermato l’esito delle gare indette per garantire il diritto alla mobilità dei residenti nell’isola.

Analizzando i dati tecnici, Aeroitalia si è imposta sulla rotta per lo scalo milanese di Linate totalizzando 65,33 punti, frutto di una valutazione che ha premiato sia la solidità della proposta operativa (45,33 punti) sia la competitività dell’offerta economica (20 punti).

