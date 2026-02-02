Calciomercato Cagliari, non solo il Damac: il Lecce si inserisce per Luvumbo

Il club salentino dell'ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco si è mosso per portare in giallorosso l'attaccante angolano

Ultime ore di calciomercato concitate in casa Cagliari, soprattutto sul fronte uscite. Uno dei nomi caldi è quello di Sebastiano Luperto che, stando alle ultime informazioni, sarebbe vicinissimo al passaggio alla Cremonese dove ritroverebbe Davide Nicola.

Anche per quanto riguarda la situazione dell’attaccante angolano classe 2002, Zito Luvumbo, si va verso la cessione. Sul giocatore era forte l’interesse del Damac ma in queste ultime ore di mercato si sarebbe inserito anche un club di Serie A.

Si tratta del Lecce dell’ex tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco. Il club salentino avrebbe chiesto informazioni e vorrebbe portare a termine la trattativa prima del gong che suonerà alle ore 20:00.

