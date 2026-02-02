Vigili del fuoco Nuoro, cambio al vertice: l’Ing. Corrao nuovo Comandante Provinciale

Nella mattinata odierna, 2 febbraio, si è tenuto l’insediamento ufficiale dell’ingegner Salvatore Corrao come nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, in una cerimonia presieduta dal Direttore Regionale Nicola Micele. Nato a Palermo nel 1977 e laureato in Ingegneria Chimica, Corrao vanta una solida carriera nel Corpo Nazionale iniziata nel 2006, durante la quale ha ricoperto ruoli di rilievo sia a Roma che presso il Dipartimento centrale per l’Emergenza.

Dopo la promozione a Primo Dirigente nel 2024 e un trascorso alla Direzione Regionale Sardegna come responsabile della Prevenzione Incendi, il nuovo Comandante porta a Nuoro un’esperienza internazionale nella gestione delle grandi catastrofi. Ha infatti coordinato soccorsi complessi durante i sismi di Amatrice e della Turchia, oltre che in occasione dell’alluvione di Ischia.

Per l’ingegner Corrao si tratta inoltre di un ritorno operativo nel cuore dell’isola, poiché aveva già prestato soccorso nel territorio nuorese durante la drammatica alluvione “Cleopatra” del 2013. Esperto formatore e docente universitario, ha recentemente arricchito il suo profilo con un Master di II livello in innovazione e sicurezza conseguito presso l’Università della Tuscia.

