Narcao, sale sul tetto ma la struttura cede: morto un 80enne

Tragedia a Narcao questa sera. Un uomo di 80 anni, Alfonso Fanutza, ha perso la vita mentre stava verificando un possibile buco sul tetto che stava causando una infiltrazione d’acqua. La struttura del tetto è crollata e l’anziano è caduto da un’altezza di 4 metri.

Un parente, poco dopo, si è accorto del dramma e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, accompagnati dagli agenti della Polizia locale e dai Carabinieri. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

