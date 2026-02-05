Cagliari, Sacchi promuove Palestra: “Da considerare per la Nazionale”

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e storico allenatore del Milan tra le altre, ha parlato del talento del Cagliari Marco Palestra che, in questa stagione, è tra i diamanti più brillanti del campionato.

Palestra è arrivato in Sardegna con la formula del prestito secco dall’Atalanta nell’estate 2025 e subito ha messo in mostra tutte le sue qualità. Una corsa impressionante accompagnata con lo strappo nel breve che lascia quasi sempre di sasso l’avversario, grande forza fisica e soprattutto tecnica sopraffina per rifinire l’azione.

“Palestra è un’alternativa da tenere in considerazione per la Nazionale. Ha completato la trafila nelle selezioni giovanili e questo gli ha permesso di comprendere appieno il valore della maglia azzurra”, dichiara Sacchi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Gli azzurri scenderanno in campo a marzo per le gare playoff che consegneranno ai vincitori un pass per il Mondiale 2026 e chissà che l’attuale Ct Gennaro Gattuso non possa davvero puntare su Palestra per la corsia di destra.

