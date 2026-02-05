Elini, auto vola fuori strada e si ribalta: giovane in codice rosso

Paura all’alba a Elini, dove un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La squadra 8A dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei è intervenuta intorno alle 7.20 in via Carmine, dopo la segnalazione di un’auto finita fuori strada e ribaltata.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata terminando la corsa su un terreno sottostante dopo un volo di circa 8 metri. L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’autovettura, una Fiat Panda, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire l’estrazione del conducente.

Sul posto sono arrivati anche un’ambulanza e la Polizia di Stato del commissariato di Lanusei, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il conducente, un giovane residente a Elini, è stato estratto dall’abitacolo e affidato alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Lanusei.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it