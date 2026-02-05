Cagliari, cede l’asfalto in viale Merello: bus bloccato in un’enorme buca

Un autobus del Ctm è rimasto incastrato nel pomeriggio dopo essere sprofondato in una profonda buca apertasi nell’asfalto. L’episodio è avvenuto nella curva tra corso Vittorio Emanuele e viale Merello, in un punto particolarmente trafficato della città.

Il cedimento ha causato disagi alla circolazione e ha riportato l’attenzione sulle condizioni della rete stradale cittadina, da tempo al centro di segnalazioni e polemiche per la presenza di numerose buche e avvallamenti.

A intervenire sulla vicenda è stato il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, che ha commentato l’accaduto con parole dure. “Questa immagine è clamorosa. Un bus incastrato in una delle tante buche presenti in città” scrive Mura sui social mostrando la foto dell’accaduto. “Siamo in viale Merello, dove si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione: dopo gli annunci la realtà dei fatti è questa”.

Nel suo intervento, Mura ha chiesto un utilizzo immediato delle risorse disponibili: “Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano delle squadre operative per affrontare questa emergenza”. Quindi ha concluso con un appello diretto: “non si può più attendere”.

La situazione delle strade è infatti allarmante, soprattutto dopo le piogge. Buche importanti si registrano anche in altre strade altamente trafficate come viale Colombo e la via Roma. Da mesi invece si segnala un grosso dislivello nel tratto di via Roma davanti a piazza Matteotti. Nella corsia che fiancheggia la stazione dell’Arst e immette verso viale La Playa è infatti presente un enorme dosso che col tempo si è accentuato. Un autentico “bump” rallystico, dove ci si possono lasciare facilmente paraurti e coppa dell’olio.

