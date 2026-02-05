Sartiglia, niente sconti: il Prefetto ordina il caschetto protettivo

La Sartiglia si farà col caschetto. In vista del periodo carnevalesco e delle numerose manifestazioni tradizionali che prevedono l’impiego di cavalli, il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha diramato una circolare indirizzata ai sindaci dei Comuni della Provincia con l’obiettivo di garantire “un’univoca e corretta applicazione” della normativa vigente.

Il documento richiama l’attenzione sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con utilizzo di equini svolte al di fuori dei percorsi autorizzati, con particolare riferimento agli eventi più seguiti e discussi come la Sartiglia, dove permane un clima di incertezza sull’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione per i cavalieri.

Nella circolare, il Prefetto ribadisce “la necessità del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport dell’8 gennaio 2025”, soffermandosi in modo specifico sull’articolo 5, comma 9, noto come decreto Abodi. Tale norma stabilisce l’obbligo, per i fantini, di indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo durante lo svolgimento delle competizioni.

La Prefettura sottolinea inoltre che queste prescrizioni si aggiungono alle misure già previste, con l’intento di rafforzare complessivamente la sicurezza, partendo dalla constatazione della insufficienza delle tutele adottate in precedenza. Secondo quanto indicato, i sindaci sono stati invitati ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli organizzatori garantiscano che le modalità di svolgimento degli eventi risultino pienamente conformi al decreto interministeriale.

Nella parte finale della circolare viene chiarito anche un aspetto centrale sul piano amministrativo e autorizzativo: “le Commissioni, provinciale e comunali, di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo non sono titolari di alcun potere di deroga alla normativa vigente” e, in particolare, non possono derogare alle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 9 del decreto.

