Brutto incidente a Fluminimaggiore, due giovani in codice rosso

Grave incidente stradale nella notte nel territorio di Fluminimaggiore, lungo la strada statale 126, all’altezza della località Portixeddu. Per cause ancora in fase di accertamento, due giovani sono rimasti feriti in seguito a un violento incidente.

L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Considerate le condizioni, entrambi sono stati trasportati in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, i due giovani non sarebbero in pericolo di vita. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.

