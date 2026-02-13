Carloforte, cantiere senza permessi e discarica abusiva: scatta il sequestro

Un’operazione mirata alla difesa dell’ambiente e del territorio ha portato i Carabinieri della Stazione di Carloforte, con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) e del Comando Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) di Cagliari, a denunciare in stato di libertà due persone ritenute responsabili di diverse violazioni in materia ambientale e amministrativa.

L’attività ispettiva ha riguardato due aree riconducibili a una società locale attiva nel settore dei servizi turistici. Una situata in località Spalmadoreddu, all’interno di un’area demaniale marittima, e l’altra in località Valacca. Durante i controlli, i militari hanno riscontrato l’esercizio di un’attività riconducibile a un cantiere navale privo delle autorizzazioni previste, oltre alla presenza di una vera e propria discarica abusiva.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato anche il deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, oltre alla mancata osservanza delle prescrizioni regionali relative agli scarichi. A conclusione dell’intervento, è stato disposto il sequestro preventivo dell’intera area, estesa per circa 9.000 metri quadrati.

All’interno del sito sono stati rinvenuti numerosi materiali e mezzi: rifiuti di varia tipologia, un autocarro e 39 natanti di diversa metratura, completi di motori entro e fuoribordo.

Secondo quanto emerso, i responsabili sarebbero due amministratori della società, entrambi cinquantanovenni residenti a Carloforte, ora deferiti all’autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it