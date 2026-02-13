Paura per un collaboratore scolastico a Villaputzu: schiacciato dal crollo di un albero

Un grave incidente si è verificato nel cortile dell’istituto professionale “Giuseppe Dessì” di Villaputzu, dove la furia del Maestrale ha sradicato un grosso pino, travolgendo un collaboratore scolastico, Andrea Scorcu. L’uomo è rimasto intrappolato sotto il fusto dell’albero ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di San Vito per liberarlo dalle pesanti ramaglie.

Una volta estratto, Scorcu è stato preso in carico dal personale del 118 che ne ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia a causa di diverse fratture riportate agli arti inferiori.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’evento potesse avere esiti ben più drammatici, le sue condizioni generali non sono ritenute critiche dai sanitari.

