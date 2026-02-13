Peschereccio affondato a Santa Maria Navarrese: ritrovato il localizzatore

Le operazioni di ricerca nelle acque dell’Ogliastra hanno fatto registrare un punto di svolta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. L’elicottero Nemo 11 della Guardia Costiera, partito dalla base di Decimomannu, è riuscito a localizzare il segnale dell’Epirb, il dispositivo satellitare di emergenza appartenente al “Luigino”. Il peschereccio era colato a picco mercoledì scorso a circa tre miglia da Santa Maria Navarrese, un tragico incidente costato la vita ai pescatori Antonio Morlè ed Enrico Piras.

Il ritrovamento del trasmettitore permette ora di circoscrivere l’area delle ricerche, concentrando gli sforzi sul tratto di mare dove la barca giace su un fondale profondo circa 200 metri.

Dopo lo stop forzato di ieri a causa delle proibitive condizioni meteo, le attività sono riprese all’alba con il supporto coordinato della motovedetta CP811 di Arbatax e dei mezzi aerei. L’obiettivo primario resta l’individuazione del relitto e il recupero delle salme dei due naufraghi.

