Sanità, sei trapianti in 48 ore all’ospedale Brotzu di Cagliari

Il dispiegamento di forze mediche ha portato in soli due giorni al trapianto di due fegati, due reni e due cornee

L’ospedale Brotzu di Cagliari si conferma un pilastro della medicina d’alta specializzazione portando a compimento una vera e propria maratona chirurgica che ha visto la realizzazione di sei innesti d’organo in sole quarantotto ore. L’incredibile dispiegamento di forze ha permesso di restituire speranza a diversi pazienti attraverso la sostituzione di due fegati, due reni e due cornee, consolidando il prestigio della struttura in un settore clinico estremamente ostico.

Questo eccezionale traguardo affonda le sue radici nell’altruismo incondizionato dei donatori e dei loro congiunti, il cui assenso alla donazione rimane il motore indispensabile di ogni processo di cura.

Sotto il profilo tecnico, l’operazione ha richiesto una sincronia perfetta tra differenti reparti specialistici. Il team guidato dal chirurgo Fausto Zamboni si è occupato degli interventi epatici, mentre la squadra di Andrea Solinas ha gestito con successo le procedure renali. Parallelamente, il gruppo coordinato da Massimo D’Atri ha portato a termine i trapianti oculari. Il successo di questa complessa macchina sanitaria è stato garantito dalla regia del Centro regionale trapianti, guidato da Lorenzo D’Antonio, e dal supporto logistico interno assicurato da Antonio Manti.

Ogni fase del percorso, dalla gestione clinica alla logistica organizzativa, è stata caratterizzata da un approccio multidisciplinare che ha permesso di trasformare un momento di profondo dolore in una concreta opportunità di rinascita per sei persone.

