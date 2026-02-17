Cagliari-Lecce, Pisacane: “Non eravamo fenomeni prima e ora non siamo brocchi”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta casalinga alla Unipol Domus, per 2-0, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

“La colpa è di tutti, quando si perde è così, bisogna rimanere compatti e lavorare, perché non eravamo fenomeni prima e non lo siamo ora. Le assenze non sono un alibi, la sconfitta è figlia di un atteggiamento frettoloso, impreciso, di poca malizia e astuzia in certi frangenti”, ha dichiarato il tecnico rossoblù.

“Sicuramente quando si perde ci sono molte cose che non hanno funzionato. La prestazione non è stata all’altezza, dispiace perché potevamo allungare in classifica e non ci siamo riusciti. Folorunsho penso possa tornare a disposizione con la Lazio, da domani aumenterà i carichi di lavoro. Gaetano dovrà fermarsi per circa tre settimane, dispiace perché stava entrando in ritmo e in fiducia”.

